Le Douglas, un sapin aux multiples atouts (3/7)

C’est une essence d’arbre plantée par nos ancêtres, à la base pour des essais. Le sapin Douglas démontre une capacité d’accroissement intéressante et une résistance bienvenue. On en trouve depuis environ 100 ans dans le massif Sous la Lampe, à Tramelan. C’est là que sera célébrée la Fête de la forêt cette fin de semaine, avec comme événement-phare la construction d’une tour de bois en 24 heures de vendredi à samedi. Le Douglas a évidemment été retenu comme matériau de base. C’est que ses qualités sont nombreuses, explique Jean-Marc Friedli, directeur de Valforêt : une croissance rapide, une taille supérieure aux autres conifères, un tronc régulier jusqu’à la cime et un bois de grande qualité. Cerise sur le gâteau, le Douglas résiste mieux à la sécheresse et n'est pas – encore ? – victime des attaques de bostryches. Ce n’est donc pas une surprise si des hommes ont décidé de le réintroduire en Europe en provenance des Etats-Unis, probablement au 19e siècle.