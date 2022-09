Les « Jeunes progressistes de gauche » se lancent à Moutier

Une nouvelle formation politique voit le jour à Moutier en vue des élections municipales du 27 novembre prochain. Baptisée « Jeunes progressistes de gauche », elle naît à l’initiative de l’actuel conseiller de ville des Verts Léonard Paget et d’Aitor Meyer, de la Jeunesse socialiste jurassienne. Cette formation présentera une liste pour le législatif communal. Elle entend dépasser le conflit lié à la Question jurassienne et axer son engagement sur une politique centrée sur les injustices sociales et l’écologie dans la cité prévôtoise. /comm-rch