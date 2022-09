Des w.c. unisexes pour les restaurants bernois

Les toilettes unisexes seront désormais autorisées dans tous les établissements d'hôtellerie et de restauration du canton de Berne, quelle que soit leur taille. Jusqu'à présent, les établissements publics comptant plus de 50 places assises devaient disposer de toilettes séparées pour hommes et femmes.

Pour des raisons de sécurité, des cabines w.c. fermées en haut et en bas sont indiquées dans les lieux de vie nocturne comme les boîtes de nuit, indique jeudi le canton de Berne. Cette mesure entrera en vigueur le 1er novembre. /ats-cro