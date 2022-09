Forestiers en manque de relève (4/7)

La Fête de la forêt est aussi l’occasion de faire la promotion des métiers forestiers. Formateurs et apprentis seront présents ce samedi de 9h à 17h dans le bois Sous la Lampe à Tramelan. C’est que les professions de la forêt sont souvent en manque de relève. Le coup de projecteur est donc plutôt bienvenu. Ce jeudi déjà, des centaines d’élèves de la région avaient rendez-vous sur place pour prendre le pouls et profiter des explications des spécialistes. Jean-Charles Noirjean est formateur au ceff artisanat. Selon lui, la morosité économique explique en partie la baisse d'intérêt pour les métiers forestiers, avec un prix du bois qui fluctue. Les salaires - il n'y a pas de convention collective dans la région - et la pénibilité du travail sont également mis en avant : pluie, gel, froid et fatigue physique font que bûcheron est un métier de passion. Résultat : on ne se bouscule pas au portillon, et environ un jeune sur deux qui se lance se réoriente après coup selon une étude réalisée il y a quelques années. « La chance que l’on a, c’est de travailler dans un cadre magnifique », défend Jean-Charles Noirjean. Et les possibilités d'évolution et de spécialisation sont nombreuses. « La voie forestière est une voie riche. »