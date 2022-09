Lutter contre les troubles du comportement alimentaire

« La prise en charge n’est pas forcément suffisante » pour faire face aux troubles alimentaires. C’est pour répondre à cette lacune que la nouvelle association Ana-Mia qui veut venir en aide aux personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire et à leurs proches voit le jour dans le Jura et le Jura bernois. « Anorexie mentale, boulimie » font partie des troubles principaux, comme l’explique Lisa Flury, présidente de la nouvelle association. En Suisse, 3,5% de la population est concernée par ces troubles, ajoute Lisa Flury. L’association a pour buts principaux « d’organiser des groupes de paroles, donner accès aux professionnels par le biais de conférences, organiser un réseau de soins au niveau de la région et créer des ateliers et faire de la prévention ». /mmi