HE-Arc : effectifs en légère baisse

L’heure de la rentrée sonne à la HE-Arc. Pas moins de 1'563 étudiants en formation Bachelor ou Master seront sur les bancs de la Haute école dès lundi à Delémont et dès mardi sur le site de Neuchâtel. Une rentrée marquée par un effectif en hausse de 10% - 300 élèves au total - sur le site de Delémont, indique l’institution vendredi. Après des années de stabilité avec environ 1'600 étudiants, cette rentrée est marquée par une légère baisse et compte 476 nouveaux venus. La HE-Arc compte au total 58 inscrits en Conservation-restauration, 901 dans le domaine de la gestion, 378 dans l’ingénierie et 226 en santé.







Pas de conséquences après l’attaque informatique

Les étudiants ne devraient pas subir de conséquences à la suite de l’attaque informatique début juillet. « Cette année, encore plus que d’habitude, nous allons insister sur les comportements à adopter face aux risques informatiques », indique la directrice générale de l’institution Brigitte Bachelard. /comm-gtr