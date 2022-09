Une rentrée sans restriction pour l’Université de Neuchâtel

Un Master en géographie humaine, orienté sur les changements climatiques et sociaux, est aussi proposé. Grâce à une collaboration entre la HES-SO et l’Université de Neuchâtel, il est désormais possible de mener un doctorat en travail social. Une autre coopération avec la Fondation rurale interjurassienne permet aussi à l’Université de Neuchâtel de développer un centre de compétence en agriculture durable, qui doit faire le pont entre la recherche académique et la formation pratique. Par ailleurs, huit professeurs ont rejoint l’Université de Neuchâtel cette année, dont cinq femmes.





Sécurité informatique renforcée