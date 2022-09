Destins liés pour les écoles d'agriculture de la région et l'USP

Les écoles d'agriculture du Jura et du Jura bernois ont fêté samedi 125 ans d'existence à Courtemelon. Des visites, des expositions et des conférences étaient organisées pour détailler l'histoire et l'évolution de l'enseignement agricole dans la région. A la Fondation rurale interjurassienne, des élèves, des anciens élèves, des professionnels du monde agricole ou encore des politiques étaient présents pour (re)découvrir le site. Parmi eux, Martin Rufer, directeur de l'Union suisse des paysans, a rappelé le lien étroit qui existe entre l'USP et les écoles d'agriculture.

L'USP fête aussi ses 125 ans cette année. Fondée en 1897 dans une phase de crise pour les paysans, l'union a toujours cherché à défendre les intérêts des agriculteurs, leurs revenus, leurs conditions de travail, selon Martin Rufer, qui s'est dit ravi de prendre part à l'événement jurassien.