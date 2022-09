Mission « Tour de bois » quasi accomplie (6/7)

Construire une tour de bois de cinq mètres de hauteur en 24 heures. Le défi était de taille à Tramelan dans le cadre de la Fête de la forêt qui avait lieu ce samedi. Les travaux de la tour ont débuté vendredi à midi. Deux tours d'horloge plus tard, force était de constater que la structure n’était pas totalement terminée. Le plancher de la plateforme était en train d’être posé samedi après-midi, il faudra aussi ajouter les balustrades entre autres finitions. Mais l'important n'est pas là. Les équipes ont travaillé nuit et jour, et certains étaient encore à l’œuvre tard dans l’après-midi. Et même si le défi n’est peut-être pas totalement relevé, c’est Jean-Marc Friedli avait le sourire. L'organisateur de la Fête la forêt souligne la magnifique camaraderie qui a régné sur le site, tout cela pour offrir un objet d'exception à la population et aux écoliers. Vu de cet oeil, le non-respect des fatidiques 24 heures n'est pas du tout grave selon lui.