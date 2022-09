Un bilan plus que positif pour les piscines de la région

Les températures estivales semblent parties, mais elles laissent derrière elles un souvenir radieux aux responsables des piscines de la région. Avec les chaleurs de cet été, le bilan a été plus que positif, alors que les derniers bassins extérieurs ont fermé ce week-end.

Du côté de Moutier, c’est une année de tous les superlatifs. La fréquentation a augmenté de plus de 30% par rapport à une année standard. On dénombre plus de 41'000 entrées, à en croire Marco Fernandez, chef du service des bâtiments pour la ville de Moutier. Ce qui l’a fortement marqué, c’est l’augmentation du nombre des visiteurs venus de loin. La fréquentation en provenance de France voisine et des régions bâloises et soleuroises a bondi également.

À Tramelan, le premier mois a été tellement bon que l’un des responsables André Ducommun parle « d’un début à tout casser ». La fréquentation a tout de même baissé sur la fin, mais le bilan est également très positif. Le nombre de visiteurs a d’ailleurs battu des records sur certains week-ends, ce qui a posé des problèmes de personnel. André Ducommun parle même de fermer la piscine certains jours, si les prochaines saisons connaissent la même affluence. Autre souci, le changement des filtres a dû se faire deux à trois fois plus souvent que d’habitude en raison de la pollution supérieure amenée par un nombre plus important de nageurs.

Du côté de St-Imier, après une année d’absence en raison de problèmes techniques, les responsables sortent la tête de l’eau et le bilan a été satisfaisant, selon le chancelier Beat Grossenbacher. La population était par ailleurs heureuse que la piscine ait pu rouvrir pour cette année de transition avant les nouveaux travaux. /lge