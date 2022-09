Bienne: Plusieurs auteurs présumés interpellés après des brigandages

Deux brigandages ont eu lieu à Bienne le week-end dernier. Le premier a eu lieu peu après 23h55 vendredi sur la place de la Gare indique la police cantonale bernoise dans un communiqué mercredi. Plusieurs auteurs inconnus ont abordé un jeune homme et lui ont ordonné de leur remettre son téléphone portable. Après avoir remis celui-ci, la victime a été sprayée au poivre au visage et les auteurs ont pris la fuite avec leur butin. Samedi vers 16h30, le second cas a été annoncé. Il s’est produit à la rue Thomas-Wyttenbach. Les auteurs ont cette fois abordé le lésé dans une ligne de bus, l’ont obligé d’en descendre et de les suivre jusque dans une cour intérieure. Là, ils se sont emparés de son téléphone portable et la victime a été sprayée au visage. Samedi, peu après le second brigandage, cinq jeunes hommes âgés entre 15 et 17 ans ont pu être interpellés dans la cité seelandaise. Dans le cadre des investigations effectuées par la suite, il s’est avéré que plusieurs d’entre eux pourraient être impliqués à des degrés divers dans les deux cas du weekend ainsi que dans d’autres cas de brigandage. Deux auteurs présumés ont été placés en détention provisoire. Les trois autres ont été relâchés après le contrôle de police. Une enquête a été ouverte. /comm-sbo