Contraception d'urgence gratuite en France... et en Suisse, alors ?

La contraception d’urgence sera gratuite en France dès 2023. Le Gouvernement l’a annoncé mardi : l’accès à la pilule du lendemain sera facilité dans les pharmacies, sans ordonnance et ce, pour toutes les femmes. Jusqu’ici en France, seules les mineures pouvaient obtenir une pilule du lendemain gratuitement.

Pilule payante et soumise à discussion

En Suisse, la contraception d'urgence est payante, que ce soit en pharmacie ou dans les centres de santé sexuelle... et les femmes qui veulent en bénéficier doivent passer un entretien, privé, avec un professionnel de santé. Un parcours parfois jugé compliqué voire dégradant par certaines femmes. Mais selon la sexologue et éducatrice en santé sexuelle à Delémont, Catherine Charmillot, ce dialogue doit permettre de mesurer les besoins de la fille ou de la femme. Elle précise que s'il existe un risque de grossesse, les professionnels de santé ne peuvent pas refuser de donner la contraception d'urgence à la femme qui le demande. « Quant aux remarques que certaines femmes ont pu entendre… la santé sexuelle est un sujet sensible. C'est pourquoi on conseille aux femmes de venir au maximum dans des centres de santé sexuelle, où les personnes ont l’habitude de mener ces entretiens sans jugement et sans prise de position », explique l'éducatrice.