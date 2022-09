Horaire étendu pour le bus Macolin-Evilard

L'offre en transports publics s'améliore entre Evilard et Macolin. Le Conseil municipal d'Evilard a arrêté récemment l'extension de l'horaire du bus local gratuit en soirée et le week-end pour une phase test d'une année qui débutera le 11 décembre. En journée, le véhicule circulera désormais toutes les 30 minutes. Un crédit de 340'000 francs a été accordé pour ces améliorations, sous réserve de référendum contre les décisions du Conseil municipal. A noter que l'Office fédéral du sport à Macolin participe aux coûts du projet pilote à hauteur de 50%.







Enquête sur la mobilité



L'extension de l'offre fait suite à une enquête de satisfaction réalisée auprès de la population de Macolin et d'Evilard. Il en est ressorti que la plupart des habitants étaient prêts à abandonner leurs véhicules privés au profit des transports publics en cas d'amélioration des horaires. Les principaux souhaits se sont portés sur le prolongement de la ligne de bus jusqu'au bas du village - un projet actuellement à l'étude et qui pourrait aboutir en 2024-2025 -, l'extension de l'horaire le soir et le week-end, ainsi qu'une meilleure synchronisation avec les horaires des deux funiculaires. Un groupe de travail a été formé début 2022 pour imaginer le nouveau concept qui entrera en vigueur en décembre. La phase-test d'une année aboutira à l'établissement de statistiques précises afin d'analyser la pertinence des nouveaux horaires. /comm-oza