Mesures préventives au sein de l'administration cantonale bernoise

Le gouvernement bernois adopte à son tour des mesures destinées à l'administration cantonale pour éviter une pénurie d'énergie cet hiver. Dans la foulée, il appelle la population, les communes et les milieux économiques à participer aux efforts de « sobriété énergétique ».

Parmi les mesures adoptées par le Conseil-exécutif, figure en particulier l'abaissement de la température dans les espaces tant intérieurs qu'extérieurs et le renoncement à l'eau chaude si elle n'est pas nécessaire pour l'exploitation. Il n'y aura pas non plus d'illuminations de Noël ni d'éclairage extérieur sauf pour des raisons de sécurité.

Ce premier train de mesures doit impérativement être mis en œuvre d'ici au 3 octobre. L'état-major spécial bernois examine en continu la possibilité de prendre des mesures supplémentaires, précise jeudi le canton de Berne. /ATS-gjo