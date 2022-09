Philippe Krüttli reçoit le prix bernois de la musique

Cette année, le canton de Berne décerne ses prix de la musique à cinq artistes dont Philippe Krüttli. Le tromboniste, chef d’orchestre et directeur de l’Ecole de musique du Jura bernois à St-Imier a été choisi pour son engagement en faveur de la musique. Selon un communiqué du canton de Berne, Philippe Krüttli est une personnalité marquante de la scène musicale du Jura bernois et au-delà. Il a été choisi aux côtés de Rico Baumann, Claude Eichenberger, et Steff la Cheffe. Les prix sont dotés de 15'000 francs chacun. Le prix « Coup de cœur » pour les jeunes talents, doté de 3'000 francs, va à Leoni Leoni.

La cérémonie publique de remise des prix de la musique du canton de Berne aura lieu le lundi 14 novembre prochain, à 19h30, au Centre Paul Klee. /comm-ami