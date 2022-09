Une scootériste blessée grièvement à Orvin

Un accident de la circulation impliquant un scooter et une voiture a eu lieu mercredi peu après 17h25 à Orvin sur la route de Frinvillier. Les faits se sont déroulés à la hauteur du lieu-dit Prés Richard. Selon les premiers éléments en possession de la police cantonale bernoise, l’automobile était en train de manœuvrer de manière à s’engager sur la route en direction du village lorsqu’il a percuté le deux-roues pour une raison encore indéterminée. La scootériste est tombée au sol et son véhicule a terminé sa course sur la droite de la chaussée, dans un champ. Grièvement blessée, la conductrice du deux-roues a dans un premier temps été secourue par des tiers avant d’être emmenée à l’hôpital en ambulance. Suite à cet accident, la circulation a été perturbée durant plus de deux heures. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances de cette collision. /comm-ami