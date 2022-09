Bienne : un budget équilibré grâce à « Substance 2030 »

Une hausse d’impôt supportable

Le budget intègre une hausse de la fiscalité qui se traduit par des revenus supplémentaires de 10,3 millions de francs. Près de 80% de la population biennoise dispose d'un revenu imposable inférieur à 60'000 francs, ce qui représente pour ces personnes une hausse maximale de 30 francs par mois. Une hausse de la quotité d’impôt (de 1,63 à 1,78) qui est nécessaire pour éviter d’autres mesures d’économies plus radicales qui nuiraient à la qualité de vie à Bienne. Et selon Silvia Steidle, cette augmentation d’environ 1 franc par jour est supportable pour la population et les entreprises :