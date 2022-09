Mise en accusation de deux membres de la police cantonale bernoise

Deux agents de la police cantonale bernoise sont accusés d'abus d'autorité et voies de fait. Le Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales leur reproche d'avoir fait un usage disproportionné de la force et « non adapté » aux circonstances dans le cadre de l'arrestation d'un homme en juin 2021 à Berne.

Une bagarre avait éclaté entre un homme âgé de 28 ans et une patrouille de deux agents en uniforme lors d'un contrôle sur la Place de la gare à Berne. La personne qui faisait l'objet d'un contrôle a été mise à terre puis maintenue au sol par l'un des agents. Pour le Ministère public, ce policier a fait un usage disproportionné de la force lors de cette intervention.

Dans le cadre des investigations, des soupçons se sont portés sur un deuxième membre de la police, appelé en renfort par la patrouille. Il lui est reproché d'avoir fait usage de la force « non adapté » aux circonstances lors de l'embarquement de cette personne dans un véhicule de patrouille, a indiqué vendredi le Ministère public.

L'enquête a été menée par le Ministère public et non par la police. Les deux agents de la police cantonale ont été mis en accusation devant le tribunal régional de Berne-Mittelland pour abus d'autorité et voies de fait.