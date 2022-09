Tramelan connaît ses candidats

Les candidats en lice pour les élections communales de Tramelan sont connus. La population est appelée à renouveler ses autorités le dimanche 27 novembre. Le délai de dépôt des listes est arrivé à échéance vendredi à 17h. Concernant la mairie, pas de candidat surprise de dernière minute. Le duel entre le maire actuel, le PLR Philippe Augsburger et son chancelier actuel, le socialiste, Hervé Gullotti est confirmé.

Exécutif : neuf prétendants pour six sièges

Pour le conseil municipal, neuf candidats se disputent les six sièges en jeu. Les socialistes présentent la liste la plus fournie avec quatre candidats composée de trois sortants : Quendresa Koquinaj Coçaj, André Ducommun et Christophe Gagnebin et d’une nouvelle venue : Liridona Bujari Zenelaj. Le Groupe Débat repart avec son conseiller actuel, Mathieu Chaignat, épaulé par Saralina Thiévent qui brigue un premier mandat. L’UDC présente également un binôme sortant-novice avec Pierre Sommer et Naïké Vuilleumier Rotzer. Enfin, le PLR n’a qu’un nom sur sa liste, l’actuelle vice-maire : Karine Voumard.

Législatif : près de soixante candidats en lice

Ils sont 58 en piste pour briguer l’un des 37 sièges du législatif. 27 sortants sont prêts à repartir pour un nouveau mandat pour la période 2023-2026. Là encore, c’est le PS qui déroule la liste la plus longue avec 19 candidats sur les rangs. Une manière d’essayer de préserver son statut de parti majoritaire avec actuellement treize élus. Le Groupe Débat n’est pas loin derrière avec seize prétendants dont onze nouveaux.

L’UDC, de son côté, propose dix candidats, tout comme le PLR. Enfin le parti évangélique lance trois personnes, dont deux sortants, dans cette course au Conseil général. Vous trouvez les détails des listes ci-dessous. /nme