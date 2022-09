Le Röstigraben au cœur d’une exposition du NMB

Après « Bienne et l’eau », l’îlot thématique « Bienne et la barrière de rösti » est proposé depuis vendredi aux visiteurs du Nouveau Musée Bienne (NMB). Une exposition qui s'interroge sur la manière dont les différentes cultures vivent la ville ensemble, comment elles communiquent les unes avec les autres et où elles se rencontrent. Même si la cité seelandaise est officiellement bilingue depuis 1950, les habitants ne parlent pas uniquement français et alémanique puisqu’elle accueille 120 autres langues. Bienne est donc une mosaïque multicolore de langues, de cultures et de traditions dont certaines coexistent depuis longtemps alors que d’autres sont récemment sorties des bagages de migrants.