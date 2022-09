Bienne aura un nouveau complexe sportif

Le complexe sportif des Champs-de-Boujean va sortir de terre. Les Biennois ont accepté ce dimanche par 55,04% (6'716 oui contre 5'485 non) ce projet devisé à 26,6 millions de francs. Le taux de participation s’est élevé à 41,3%. Le bâtiment proposera notamment un terrain pour les clubs d’inline hockey biennois et des infrastructures pour la société de gymnastique Turnzentrum Bern et le Club Alpin Suisse. Les autorités biennoises avaient indiqué que le bâtiment fournirait au sport scolaire l’espace dont il a besoin et déchargerait aussi les structures du centre-ville. /sbo