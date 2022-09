Les Tramelots acceptent le projet de réaménagement de la gare CJ

Les Tramelots ont dit deux fois oui ce dimanche. Ils ont accepté par 66,2% des voix (1'123 « oui » contre 574 « non ») la participation de la commune au projet de réaménagement de la gare CJ de Tramelan. Ce crédit d’une valeur de près de 1,37 million de francs participera à l’aménagement de nouveaux quais de bus avec marquise ou encore de l’aménagement du passage supérieur et de ses accès. Pour rappel, le projet des CJ est devisé à plus de 23 millions de francs. Il a notamment pour but de mettre les installations aux normes et de les rendre accessibles à tous.



La réfection de la rue de la Printanière pourra également avoir lieu. Les Tramelots ont accepté par 80,8% (1'360 « oui » contre 324 « non ») un crédit d’engagement de 2,535 millions de francs. Les travaux devraient pouvoir commencer en avril prochain et se poursuivre jusqu’en juillet 2024. La participation s’est élevée à 59,7%. /sbo