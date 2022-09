Votations fédérales : les résultats dans la région

« Non » au relèvement de l’âge de la retraite des femmes

Les citoyens du Jura bernois ont refusé d’augmenter l’âge de la retraite des femmes à 67,9% des voix. Aucune commune n’a dit « oui » à cet objet fédéral. Roches (77,1%), Moutier (74,7%) et Grandval (73,5%) sont celles qui présentent le refus le plus fort. A l’inverse, Romont (54,3%) et Elay (53,1%) ont dit « non » le moins nettement. A Rebévelier, partisans et opposants au texte engrangent chacun 50% des voix.