Dans les dossiers : ces avions qui agacent à Péry-La Heutte

A Péry-La Heutte, on n’en peut plus du bruit des avions. Des citoyens ont lancé une pétition pour demander de créer de nouvelles zones de vol pour les écoles de parachutisme. Car à l’heure actuelle, le secteur réservé à celles de Bienne et de Granges englobe la commune et, par beau temps, c’est un avion toutes les 20 minutes qui a été entendu en train de survoler la commune.

Ces secteurs sont définis par Skyguide, qui est la cible de l’action citoyenne. Les pétitionnaires demandent à la société chargée des services de la navigation aérienne de définir d’autres secteurs pour ces activités de parachutisme. Marlyse et Jean-François Buholzer, auteurs de la pétition, étaient dans La Matinale lundi pour évoquer cette situation. Marlyse Buholzer nous expose le problème :