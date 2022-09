Incendie fatal à Port : la cause a été élucidée

L'enquête qui a fait suite à l'incendie d'un appartement le 2 août à Port est terminée. Dans un communiqué diffusé lundi, le Ministère public Jura bernois-Seeland et la police cantonale bernoise indiquent que la piste d’une négligence dans la manipulation de produits à base de tabac est privilégiée comme cause du sinistre. Le feu s'était déclaré dans la chambre à coucher d'un logement à la rue d'Aegerten. Une femme grièvement blessée avait été retrouvée dans l'appartement en question. Elle avait été emmenée à l'hôpital par une équipe de la Rega dans un état critique. Agée de 64 ans, la victime avait succombé à ses blessures deux semaines plus tard. /comm-oza