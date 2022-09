Tramelan : un nouveau parking, oui, mais avec du gazon !

Feu vert pour le nouveau parking de la piscine de Tramelan. Le législatif s’est prononcé lundi soir en faveur d’une enveloppe de 275'700 francs pour la réfection de l’installation. Une réfection indispensable selon le Conseil municipal, au vu de la dégradation et du mauvais état du bitume.

Le dossier avait déjà été accepté lors de la dernière séance du Conseil général mais il a fait l’objet d’un recours d’Emmanuel Contesse. L’élu du Groupe Débat a regretté qu’il n’ait pas été proposé d’étudier les variantes du projet en plenum. Peu convaincu du choix du pavé, il a suggéré d’opter pour du gazon, « meilleur pour le climat et la biodiversité ». Le législatif tramelot a adopté cet amendement ainsi que le crédit.





Un nouveau poste au sein de la commune

Une motion de deux élus socialistes demandait que la fonction des ressources humaines et celle de la chancellerie soient assumées par deux personnes différentes. La Conseil municipal avait déjà envisagé de séparer ces postes dès l’année prochaine. Le motionnaire Thierry Gagnebin a néanmoins soulevé une lacune dans la réponse de l’exécutif : ce poste ne prévoit pas de développer des synergies au niveau d’un seul responsable RH. La motion a été acceptée et reste active.

Parmi les autres décisions prises, le législatif a adopté le nouveau règlement sur l’énergie électrique. Abrégé RIPE, celui-ci s’adapte aux évolutions engendrées par l’adoption il y a cinq ans de la stratégie énergétique 2050. Des évolutions, telles que le boom de la consommation propre ou encore le stockage d’énergie. Cette réforme a été acceptée à l’unanimité et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.





Une association pour le patrimoine horloger régional

En ouverture de séance, le Conseil municipal s’est réjoui de dévoiler la création de l’association « Montre-moi Tramelan ». Au travers de manifestations et de projets, elle a pour objectif de « promouvoir, préserver et conserver » la mémoire et le patrimoine micromécanique, horloger et industriel de Tramelan et ses environs. /ddc