Ensemble Socialiste devient un parti

Ensemble Socialiste veut se faire sa place sur l’échiquier politique régional. Le mouvement initié, il y a près d’un an, par des membres du Parti socialiste autonome devient désormais un parti politique à part entière. L’entité informe, mardi, dans un communiqué, qu’elle dispose, depuis cet été, d’un statut formel et d’une présidence assurée par l’Imérien Jean-Luc Berberat. Ensemble Socialiste (ES) veut ainsi régater, en tout égalité, avec les formations régionales et espère surtout se réconcilier avec les forces de gauche, longtemps divisées sur la Question jurassienne.