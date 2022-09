Hausse des primes d'assurance maladie dans le canton de Berne

Développement bernois



Dans le canton de Berne, les adultes verront leur prime moyenne augmenter de 25,40 francs par mois (+6,6%) et atteindra 407,20 francs. Celle des jeunes adultes augmentera en moyenne de 18,30 francs (+7,1%) par mois et atteindra 274,40 francs. Finalement celle des enfants augmentera en moyenne de 5,40 francs (+5,4%) et s'élèvera à 104,70 francs.