L’histoire industrielle de Moutier en exposition

Une exposition pour revenir sur un siècle d’évolution industrielle en Prévôté. Le Musée du Tour Automatique et d’Histoire de Moutier présente l’innovation et l’histoire industrielle dès mercredi après-midi et jusqu’à samedi au Forum de l’Arc. Cette exposition part de l’héritage de Nicolas Junker, un mécanicien passionné pour arriver à la fabrique de machines Tornos. A travers une dizaine de panneaux pédagogiques et de machines, le conservateur du MTAH Stéphane Froidevaux veut expliquer d’où vient cet héritage industriel à Moutier en se basant sur un siècle, de 1880 à 1980. L’entreprise Junker a été choisie de par le lien qu’elle a avec le musée, à savoir que le MTAH se trouve dans la maison Junker. Mais les deux autres fabricants de machines, Bechler et Petermann ne sont pas oubliés pour autant, explique Stéphane Froidevaux :