Levée de bouclier contre les coupes budgétaires à Bienne

La lutte s’organise à Bienne contre « Substance 2030 », l’important paquet de mesures d'économies présenté cet été par les autorités. Le mouvement Bienne pour tous monte au créneau. Il compte dans ses rangs diverses institutions, associations et personnes individuelles et entend bien empêcher certaines mesures qui selon lui péjoreraient la qualité de vie à Bienne. Une rencontre a eu lieu mardi soir à la Villa Ritter, l’occasion pour chacun d’exprimer son point de vue. Conseillère de ville socialiste et membre du comité Bienne pour tous, Anna Tanner estime que les coupes prévues représentent un grand risque pour l'attractivité de la ville de Bienne, et donc aussi pour son économie. Elle ajoute que toutes les couches de la population sont concernées par ce risque d'appauvrissement de l'offre, des enfants aux personnes âgées en passant par les adolescents.