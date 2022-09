Nidau : homme brigandé et agressé

Un homme a été agressé et volé à Nidau. Mardi soir, peu après 23 heures, la victime s'est engagé sur le Milanweg depuis la Bielstrasse et s'apprêtait à franchir le passage souterrain pour piétons en direction de la Lyss-Strasse, lorsque deux inconnus l'ont brusquement agressé physiquement. Les auteurs ont ensuite pris la fuite dans différentes directions avec des objets de valeur et une trottinette électrique. L'homme a dû se rendre chez le médecin en raison de blessures légères.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et cherche des témoins. Les personnes qui ont assisté à l'incident ou qui peuvent donner des informations sur les auteurs sont priées de s'adresser à la police au numéro 032 324 85 31. /comm-lyg