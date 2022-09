ReUsine veut sauver le patrimoine industriel biennois

Sauver de la destruction d’anciens bâtiments et sites industriels biennois par une réutilisation judicieuse et innovante, c’est ce que prône reUsine. Ce comité réunit pour le moment une vingtaine de personnes, des passionnés de la cité seelandaise, de son histoire et de son patrimoine industriel. Il entend sensibiliser les autorités, les maîtres d’ouvrage et le grand public à l’importance de ces témoins du passé qui ont façonnés et font partie de l’identité biennoise.

Selon reUsine, la destruction de ces bâtiments emblématiques a débuté dans les années 90. Mais c’est un événement récent qui a conduit à la création du comité, comme l’explique une de ses membres, Karin Sidler :