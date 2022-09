Substance 2030 : le CAF « inquiet »

Le CAF craint pour l’avenir du bilinguisme. Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne a confié être inquiet après l’annonce du plan d’assainissement des finances de la Ville « Substance 2030 ». Dans un communiqué diffusé ce mercredi, il évoque l’impact qu’un tel programme pourrait avoir sur le développement du bilinguisme, mais aussi sur son rayonnement à l’échelle cantonale et nationale. Le bilinguisme « participe à construire et modeler l’identité de cette région, grâce à des communautés francophones et germanophones fortes », écrit le CAF.





« Réactions en chaîne »

Le conseil traite certains dossiers cantonaux qui dépendent des actions et des décisions de la Ville de Bienne. La réduction des aides dans le domaine de la culture notamment risque de provoquer des réactions en chaîne, qui peuvent conduire à la diminution de dossiers à l’échelle cantonale.

Le CAF entend discuter des conséquences possibles du plan « Substance 2030 » sur le bilinguisme avec la Ville de Bienne et le Canton de Berne. Il les appelle par ailleurs à protéger cette tradition linguistique. /comm-ddc