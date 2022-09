Vaisselle réutilisable à Valbirse

Valbirse passe à la vaisselle réutilisable. La commune annonce ce mercredi qu'elle rend obligatoire l’usage de verres, d’assiettes et de couverts à usage multiples pour les manifestations auxquelles elle participe et pour celles accueillant plus de 150 participants par jour.

Cette nouvelle directive entre en vigueur au 1er octobre 2022.

La commune prévoit d’inviter prochainement les sociétés locales à une rencontre durant laquelle elle exposera différents scénarios d’achat ou de location de vaisselle réutilisable. /comm-cwi