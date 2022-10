CormoRock prêt à brûler la scène

Les notes de metal et de pop/rock résonneront à Cormoret dans un peu plus de deux semaines. La localité accueille son traditionnel CormoRock le 21 et 22 octobre. Pour cette 11ème édition, huit groupes - répartis sur les deux soirées – se succèderont sur la scène de la salle polyvalente.





Entre terroir et pointures du milieu

Les formations régionales seront majoritaires avec notamment les Neuchâtelois de Morgarten, les Tavannois d’Henriette B ou encore les Biennois de Modern Day Heroes. Les têtes d’affiche, en revanche, traverseront la frontière pour se produire à Cormoret. Les Parisiens d’Atlantis Chronicles viendront pimenter le vendredi soir. « C’est vraiment un groupe de référence dans le domaine » note Nicolas Py, responsable programmation du CormoRock. « Ils figurent dans le top 5 des groupes de metal en France ». Le concert des Italiens d’Overlaps sera, lui, le point d’orgue du samedi soir. Des fans anglais et allemands se sont déjà annoncés pour venir assister à la performance du groupe de Venise, spécialiste de rock/pop alternatif.