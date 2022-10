Un rebond pour les ventes de voitures neuves en Suisse

Le marché automobile suisse connaît une embellie. La mise en circulation de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein a connu une hausse le mois dernier par rapport à septembre 2021. L’augmentation se monte à 6,6%, selon des chiffres communiqués ce mardi. Il s’agit de la première hausse mensuelle depuis le mois de février et l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Les ventes restent toutefois inférieures de près de 10% sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2021. Auto-suisse note qu’il est à nouveau possible de produire et de livrer davantage de voitures. L’association qui regroupe les importateurs avance une explication. Elle indique que les difficultés d’approvisionnement pour certains produits de sous-traitance - comme les faisceaux de câbles - qui se sont manifestés depuis le début de la guerre en Ukraine se sont stabilisées.

Auto-suisse ne claironne pas pour autant. Elle souligne que la situation reste incertaine, notamment pour la disponibilité des puces et autres composants électroniques. À cela s’ajoute des défis logistiques au niveau des livraisons de pièces et de véhicules, notamment en raison de confinements à court terme lié au Covid en Chine. Le marché automobile suisse a toutefois pu réduire son retard cumulé sur l’année précédente de 13% à 9,7% sur deux mois.

Au niveau des motorisations, la part de ventes de voitures à propulsion électrique, hybride, à gaz et à hydrogène se situe légèrement en dessous de 50% depuis le début de l’année en Suisse. Il s’agit d’un gain de près de 8% par rapport à la même période de l’an dernier. /comm-fco