Des apprentis de la Confédération s’imprègnent du Jura

Les apprentis ont visité des entreprises, le Musée jurassien d’Art et d’Histoire, le laboratoire souterrain du Mont-Terri ou encore les ateliers d’horlogerie de la division technique du CEJEF à Porrentruy où RFJ les a rencontrés. « Je pense que c’est important pour une fonctionnaire suisse de connaître la culture de la Suisse », confie Justin, en français dans un effort remarquable, jeune bernois qui se destine à devenir médiamaticien au sein du Département de l’environnement. « On nous a beaucoup parlé du Jura, de la culture, de la façon dont le canton s’est créé », explique Nail qui vient de Bienne. « Cette ouverture d’esprit me servira dans le futur », confie ce futur polygraphe de l’Office fédéral de la statistique.





De plus en plus de bilinguisme dans le Jura

Un pas vers le voisin, vers la culture de « l’autre » qui vaut aussi pour les Jurassiens. Sans faire offense à l’histoire cantonale, fini le temps d’être des irréductibles Jurassiens fièrement affranchis de la langue allemande, défend le ministre de la Formation Martial Courtet. « C’est vrai que l’on a été des générations fières de dire qu’on ne parle pas la langue de nos adversaires ! Mais on est désormais dans une autre approche. On fait beaucoup plus d’échanges au niveau de l’école obligatoire, les sessions bilingues sont en augmentation, on a doublé les effectifs de la maturité bilingue, etc. C’est une demande aussi qui nous vient du terrain, des entreprises », confie Martial Courtet.