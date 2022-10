Les écoliers inaugurent la scène à Renan

C’est une soirée particulière qui se dessine pour une quarantaine d’élèves de l’école primaire de Renan. Les classes 7H et 8H du village du Haut-Vallon se produiront sur scène ce jeudi soir. Ils travaillent depuis début septembre sur un spectacle de théâtre en classe de français notamment mais le projet s’est aussi étendu à des ateliers de couture pour les costumes ou des travaux en informatique pour les affiches. Afin de les guider à cette première expérience théâtrale, le corps enseignant et la jeune troupe ont pu compter sur les conseils de la comédienne biennoise Fiona Vuilleumier. Elle les a aidés à appréhender la scène et les principes de base du théâtre.