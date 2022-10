Tramelan : Lucie Noirat devient chancelière

La chancellerie de Tramelan passe en mains féminines. Le Conseil municipal a nommé Lucie Noirat pour reprendre le poste laissé vacant par Hervé Gullotti. La municipalité tramelote l’a fait savoir jeudi en fin de journée via un communiqué. La nouvelle chancelière est au bénéfice d’un diplôme en droit et s’avère « très à l’aise dans la communication » précisent les autorités. Âgée de 37 ans et domiciliée à Valbirse, Lucie Noirat prendra ses fonctions début 2023. /nme