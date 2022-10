Une artiste de Bévilard à Bruxelles

Pendant son séjour, Valérie Losa réalisera chaque mois un carnet de croquis de la ville, sur le vif ou de manière plus introspective. L’artiste, qui a étudié dans la capitale européenne il y a une vingtaine d’années, appréhende la ville comme un miroir et fera une recherche formelle sur son vieillissement et ses changements urbains. « En faisant ce parallèle avec sa propre vie, elle s’intéresse plus généralement à la question de l’identité et à la façon dont ces traces peuvent ressortir à travers le dessin et le geste graphique » explique la Direction de l’instruction publique et de la culture mercredi dans un communiqué.