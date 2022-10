Le Jura bernois sacre ses plus belles vaches

Veaux, génisses et vaches Holstein, Red Holstein, Swiss Fleckvieh et Simmental rivalisent de beauté à Tavannes. Le 43e Marché-Concours bovin du Jura bernois se tient vendredi au Manège d’Orange. Quelque 110 éleveurs ont présenté plus de 300 bêtes qui ont défilé devant le jury qui a évalué leurs caractéristiques. La qualité est toutefois bien présente. « Je pense que ce sera un très bon cru. La qualité s’améliore toutes les années, grâce à des progrès génétiques. En raison de la sécheresse de cet été, la sélection sera sûrement plus sévère, car certaines bêtes qu’on aurait gardées une année supplémentaire seront déjà envoyées à l’abattoir, faute de fourrage », explique Christophe Kämpf, le président de la fédération d’élevage bovin du Jura bernois, responsable de l’organisation.