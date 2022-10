Le monde de l’horlogerie ne manque pas de relève

Suisse-France, deux pays, deux écoles

La formation suisse dans l’horlogerie est bien différente de sa voisine française. En effet, Alain Dugon explique que chez nous, « on a une formation un peu plus industrielle, alors que de l’autre côté de la frontière, l’artisanal ressort plus ». Il avoue que les bases pour l’artisanat sont nettement plus intéressantes en France qu’en Suisse, contrairement au domaine de la poly mécanique. En revanche, Alain Dugon est persuadé que les deux types de formations sont fortement complémentaires et qu’il faut des deux pour avoir une industrie fonctionnelle. /lge