Nez Rouge repart sur les routes

Nez Rouge Jura bernois peut toutefois compter sur une équipe de bénévoles fidèles. « On a toujours deux tiers d’anciens et environ un tiers de nouveaux arrivants » précise Nathalie Wälti. « On essaie de faire des équipages avec chaque fois un ancien mais le fonctionnement de Nez Rouge est de toute manière rappelé avant chaque soirée d’engagement », note encore la responsable des bénévoles. Les personnes motivées peuvent s'annoncer directement sur le site de Nez Rouge Jura bernois. /nme