Route fermée dans le Pichoux

Le Pichoux sera partiellement fermé la semaine prochaine. L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne va, en effet, mener des travaux de travaux de rénovation des murs et du lit de la Sorne, à Sornetan. La circulation sera ainsi interdite dès lundi et jusqu’au 19 octobre depuis le bâtiment Sapran 38 jusqu’à l’amont du tunnel supérieur. Une déviation est prévue par Bellelay, Fornet-Dessous, Lajoux, Saulcy et Glovelier. /comm-alr