Changement du revêtement à la route de Berne entre Bienne et Brügg

Des travaux auront lieu prochainement sur la route de Berne entre la Place Guido-Müller à Bienne et l’échangeur A5 à Brügg. Un revêtement phonoabsorbant sera installé a indiqué lundi dans un communiqué la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. La première étape des travaux se tiendra du 17 au 22 octobre et concernera le tronçon entre l’échangeur de l’A5 à Brügg et le carrefour avec la Keltenstrasse à Nidau.

Pendant la durée des travaux, une seule voie de la semi-autoroute restera disponible pour le trafic motorisé. Une déviation par Nidau et Port sera mise en place pour les véhicules circulant en direction de Berne. La circulation dans le sens Lyss - Bienne - Neuchâtel continuera d’être assurée de manière alternée sur la semi-autoroute.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, les travaux seront reportés d’une semaine. La deuxième étape devrait être réalisée en mai 2023. /comm-sbo