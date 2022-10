Daniel Buchser reste à la tête de Reconvilier

Les habitants de Reconvilier devront choisir les membres du conseil municipal le 27 novembre prochain, à l’occasion des élections communales. Deux partis, l’UDC et le PLR et Sympathisants proposent des candidats. Pour l’Union démocratique du centre, Yves Röthlisberger et Marc Voiblet se représentent. Ils sont accompagnés de Françoise Balli et Etienne Gafner. Chez les libéraux-radicaux et sympathisants, Ervin Grünenwald retente sa chance aux côtés de Jean-Michel Hirschi, Anthony Danz et Pascale Beucler.

L’agrarien Daniel Buchser est seul à se présenter au poste de Maire. Il est élu tacitement.

A noter encore que le PLR Germain Beucler occupera à nouveau le poste de président des Assemblées municipales. Il sera secondé par son collègue de parti Flavio Torti.

Fondé il y a quatre ans, le parti Citoyen disparait du paysage politique de Reconvilier. /comm-sbo-cwi