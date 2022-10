Du foot sur écran géant à St-Imier

La préfecture du Jura bernois, tout comme celle de Bienne nous ont indiqué n’avoir à ce jour reçu aucune demande d’autorisation. Les démarches administratives sont en cours nous a toutefois précisé Gérard Dessaules.





Pas d’écran géant à Nidau

La société Eventra, qui organisait depuis 10 ans une fan zone à la plage de Nidau, a renoncé cette année. Elle indique sur son site internet que diverses raisons sont à l’origine de cette décision comme « les horaires de matches peu favorables, la Coupe du monde controversée au Qatar et surtout la crise de l'électricité ». Les organisateurs Lukas Hohl et Marcel Sallin précisent : « nous ne pouvons pas, d'un côté, discuter de mesures d'économie d'électricité et, de l'autre, chauffer une tente pendant plus de quatre semaines et proposer du football sur grand écran pendant plus de dix heures par jour ». /sbo