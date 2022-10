Le prix du rachat de l’énergie solaire à la hausse chez BKW

BKW a déterminé le prix de rachat de l’énergie solaire pour le troisième trimestre 2022 : 40,3 cents/kWh. C’est presque le double qu’au trimestre précédent ; il était alors de 21,5 centimes. C'est aussi presque sept fois plus qu'au début de l'année 2021 (5,93 cents/kWh). Les prix de reprise sont calculés de trimestre en trimestre, en fonction des prix sur le marché de l’électricité. Et ces derniers ont explosé ces derniers mois, notamment en raison de la pénurie de gaz.

La tendance risque de se poursuivre, selon Marisa Setzer, porte parole de BKW. Pour elle, cette situation est à 100% favorable aux propriétaires de panneaux solaires : ils produisent tout ou partie de l’énergie consommée et s’il y a du surplus, il est revendu à un prix jamais atteint. Ces sommes peuvent permettre de rentabiliser un peu plus vite le prix d’achat des panneaux photovoltaïques.





Autoconsommation prioritaire

Quant au tarif de l’électricité, il reste stable chez BKW en 2023 : les clients de l’entreprise énergétique ne payeront que quelques francs supplémentaires par rapport à cette année, soit entre 21,1 et 26,5 cents/kWh (ndlr : BKW produisant la plupart du courant qu'elle revend, l’entreprise est moins dépendante du marché européen). Mais, à la question de savoir si les autoproducteurs ne risquent pas de revendre toute leur production d’énergie dans un souci de rentabilité financière, Marisa Setzer répond que l’autoconsommation prime, en matière d’énergie durable : « Le principal intérêt quand on a des panneaux solaires, c’est de produire de l’énergie pour sa consommation personnelle… la revente d’énergie, c’est du bonus. » Pour Alain Chappatte, président de Franches Energies, il n’est d’ailleurs pas possible de tout revendre : « Surtout un jour nuageux comme ce jeudi : si j’allume mon lave-vaisselle et mon four en même temps, je consomme toute l’énergie que je produis, et même davantage. Il me faudrait poser bien plus de panneaux, sur un hangar ou un autre bâtiment inhabité, si je voulais revendre toute ma production. » D’après lui, cette situation démontre surtout à quel point il est important de tendre vers l’autonomie énergétique. /cto