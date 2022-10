Petit-Val cherche encore des candidats

Les autorités de Petit-Val cherchent encore des candidats. La fin du dépôt des listes pour les élections communales était fixée ce jeudi à 11 heures. Seul Willy Pasche s’est présenté au poste de maire pour la formation Ensemble Petit-Val. Il s’était également proposé pour reprendre son siège de conseiller communal. Il devra donc choisir quelle fonction il souhaite occuper. Willy Pasche sera aux côtés de deux sortants : Emmanuel Amstutz, sans parti, et Jean-Michel Carnal pour l’UDC et sympathisants. Pour que l’exécutif soit au complet, il faut donc encore trouver deux candidats. Ceux-ci seront élus lors d’une élection libre le 27 novembre prochain. A noter que personne ne s’est présenté pour les postes de président et de vice-président des assemblées. /sbo