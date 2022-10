Les maçons de la région suivent le mouvement

Une convention cruciale

Selon Rébecca Lena, « cette convention est la plus importante de toutes celles qui ont été mises en place par les syndicats ». « Elle protège bien les travailleurs, même s’il est possible de faire mieux encore. Les enjeux sont donc importants », selon elle. Elle ajoute encore que cette convention bénéficie de l’extension, c’est-à-dire que « toutes les entreprises doivent respecter les règles, qu’elles soient suisses ou étrangères ». De plus, Rébecca Lena explique que ce texte « protège également les entrepreneurs de la concurrence déloyale ». Enfin bref, pour elle, il faut protéger les droits des travailleurs, car « quand la construction va tout va ». /lge